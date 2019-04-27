وزير دفاع سريلانكي سابق أعلن ترشحه للرئاسة: ما يجري سببه تقاعس السلطات

أعلن وزير الدفاع السابق في ​سريلانكا​ جوتابايا راجاباكسه أنه سيترشح للرئاسة في ​الانتخابات​ التي تجرى هذا العام وسيوقف انتشار التطرف بإعادة بناء أجهزة المخابرات ومراقبة المواطنين، معتبراً أنه "كان من الممكن منع وقوع الهجمات لو لم تفكك ​الحكومة​ الحالية شبكة المخابرات وتجهيزات المراقبة الموسعة التي أسسها خلال الحرب وبعدها".

ولفت إلى أنه "لأن الحكومة لم تكن مستعدة وهذا يفسر ما تراه من حالة ذعر"، مؤكداً أنه سيكون مرشحا بنسبة 100% ليؤكد تكهنات استمرت عدة أشهر عن عزمه خوض الانتخابات المقرر أن تجرى في كانون الأول المقبل"، منتقداً "تعامل الحكومة مع التفجيرات. ومنذ وقوع الهجمات، واجهت الحكومة صعوبة بالغة لتقديم معلومات واضحة بشأن طريقة تنفيذها، ومن يقف وراءها، ومدى الخطورة التي يشكلها داعش على البلاد".