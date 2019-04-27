ظريف: فرض الضغوط القصوى من قبل ترامب محكومة الفشل

اكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ بان فرض الضغوط القصوى من قبل الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ ضد ايران محكوم بالفشل. واشار ظريف في تصريح لوكالة "​فوكس نيوز​" الى ان مستشار الامن القومي للبيت الابيض والكيان الصهيوني و​السعودية​ و​الامارات​ يسعون لتغيير الدولة في ايران، وهو ادنى ما يريدون تحقيقه.

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