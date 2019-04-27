وزير الاقتصاد الليبي: حشدنا تمويلا جديدا لطوارئ الحرب

أعلن وزير الاقتصاد في ​الحكومة الليبية​ المدعومة من ​الأمم المتحدة​، علي العيساوي تجهيز حكومته ما يصل إلى ملياري دينار ليبي لتغطية تكاليف طارئة للحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع، مشيراً إلى أن "الحكومة تقدر أنها ستنفق المبلغ المذكور على علاج المصابين وتقديم المساعدات للنازحين وغير ذلك من نفقات الحرب الطارئة".

ولفت إلى أن "حكومته في ​طرابلس​، لن تحتاج لاقتراض جديد لتمويل نفقات الحرب وإنها ملتزمة بخطة أن تكون ميزانية 2019 بلا عجز"، مشيراً إلى أن "هذه ​السنة​ لا يوجد لدينا تمويل بالعجز وهذه السنة ميزانيتنا متوازنة ولا يوجد دين عام ولا اقتراض من ​المصرف المركزي​".