أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك الشعبية بأن "رجال الإنقاذ انتشلوا 8 جثث لعمال منجم قرية يوريفكا للفحم المنكوب في الجمهورية"، مشيرةً إلى أن "العمل لا يزال مستمرا للعثور على العمال الأربعة المفقودين، فيما وصلت حصيلة قتلى الحادث إلى 13 شخصا حتى الآن".
ووقع صباح 25 نيسان انفجار لغاز الميثان في المنجم المذكور تسبب بانهيار جدرانه، وأعلنت السلطات عن فقدان 17 شخصا في الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك: ارتفاع حصيلة ضحايا المنجم إلى 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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