وزارة الطوارئ في جمهورية لوغانسك: ارتفاع حصيلة ضحايا المنجم إلى 13

أفادت وزارة الطوارئ في جمهورية ​لوغانسك​ الشعبية بأن "رجال الإنقاذ انتشلوا 8 جثث لعمال منجم قرية يوريفكا للفحم المنكوب في ​الجمهورية​"، مشيرةً إلى أن "العمل لا يزال مستمرا للعثور على ​العمال​ الأربعة المفقودين، فيما وصلت حصيلة قتلى الحادث إلى 13 شخصا حتى الآن".

ووقع صباح 25 نيسان ​انفجار​ لغاز الميثان في المنجم المذكور تسبب بانهيار جدرانه، وأعلنت السلطات عن فقدان 17 شخصا في الحادث.