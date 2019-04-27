كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتحدة لحقوق الإنسان: قطر مهددة بالإفلاس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إن مؤشرات البورصة القطرية اكتست باللون الأحمر في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس نهاية جلسات الأسبوع بعد تراجعها بنسبة 0.06% خاسرة 6.43 نقطة ليغلق عند مستوى 10451.13 نقطة، وهو ما يؤكد أن عصابة الحمدين أهملت أوضاعها الداخلية وشعبها على حساب انفاق أموالهم على الإرهاب والفوضى والدم في المنطقة.

وأعلن عبدالنعيم في بيان له أن الوضع الداخلي القطري الاقتصادي يدفع ثمن سياسات الحمدين الخاطئة، وهو ما أوصل البورصة القطرية للانهيار.