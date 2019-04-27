كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال الأحمر الإماراتي توزع مساعدات إغاثية في حيس بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية لأهالي وسكان الساحل الغربي ومحافظة الحديدة .

ووزعت هيئة الهلال مئات السلال الغذائية على سكان وأهالي مديرية حيس بمحافظة الحديدة في إطار الدعم الإغاثي المتواصل والمقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة للمناطق المحررة.

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واستفاد من الدعم الإغاثي مئات العائلات والأسر في مديرية حيس الذين تضرروا من الحرب والعبث الذي مارسته مليشيات الحوثي ضد سكان الحديدة وأصبحوا بحاجة ماسة للدعم الغذائي والإغاثي العاجل .

وعبر عدد من الأهالي المستفيدين من هذه المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على الدعم المتواصل الذي تقدمه والذي يساهم في التخفيف من أعباء الحياة التي يعانون منها بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشونها .

وأكدوا أن وجدوا دولة الإمارات العربية المتحدة هي السباقة إلى العمل الإنساني لدعم أهالي وسكان مديرية حيس بمختلف المجالات الصحية والتعليمية والخدماتية والأغاثية وتعمل على تخفيف معاناة المواطنين جراء الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية عليهم .