66 مشروعا لـINDH بالصويرة بكلفة 43 مليون درهم

صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم الصويرة بالإجماع، الثلاثاء الماضي، على 66 مشروعا بكلفة تناهز 43 مليون درهم برسم الشطر الأول من البرمجة السنوية 2019. وتأتي المصادقة على هذه المشاريع بعد دراسة وبحث مختلف المقترحات المتعلقة بها وقياس مدى قابليتها للتطبيق، وبالتالي للتمويل.

ويتعلق الأمر بـ 12 مشروعا بتكلفة تقديرية تبلغ 25 مليونا و682 ألفا و790 درهما، تندرج في إطار برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات والخدمات الأساسية، و15 مشروعا في إطار برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة بكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين و148 ألف درهم.

كما يتعلق الأمر بحوالي 38 مشروعا في إطار برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة بكلفة تقديرية بلغت 7 ملايين و870 ألف درهم، ومشروع إحداث 31 وحدة للتعليم الأولي على مستوى إقليم الصويرة (المجال القروي) بكلفة إجمالية تقدر بـ 5 ملايين و130 ألف درهم.

وتم تأجيل اقتراح مشاريع بالبرنامج الثالث إلى حين تفعيل اتفاقية الشراكة بين ولاية مراكش آسفي والبنك الدولي، كما أن عمالة إقليم الصويرة، خصصت فضاء لاستقبال المنصة الخاصة بهذا البرنامج في انتظار تهيئته من طرف البنك الدولي. واعتمدت اللجنة عند انتقائها لهذه المشاريع على معيارين أساسيين، هما سد الخصاص والمقاربة المجالية.