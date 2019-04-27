حالة الطقس: حار وأمطار خفيفة محتملة شمالي البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يبقى الطقس اليوم، السبت، حارا وجافا، وتكون درجات الحرارة أعلى من المعدلات السنوية.
كما يتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة على طول الساحل، بينما يحتمل أن يتحول الجو إلى غائم، بسبب غيوم مرتفعة ومتوسطة الارتفاع، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة في شمالي البلاد.
أما درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 26 – 14، الخالصة (كريات شمونه) 29 – 15، صفد 23 – 13، طبرية 31 – 16، الناصرة 26 – 15، حيفا 26 – 16، يافا 27 – 16، القدس المحتلة 24 – 14، عسقلان 25 – 16، عين جدي (البحر الميت) 34 – 24، بئر السبع 30 – 13، أم رشرش (إيلات) 35 – 22.
أما يوم غد، الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في منطقة الساحل، بينما تبقى درجات الحرارة في سائر مناطق البلاد أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.
ويتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بعد غد، الإثنين، وخاصة في المناطق الداخلية والجبلية من البلاد، وتكون أعلى من المعدلات السنوية.
ويوم الثلاثاء يتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة، وتكون درجات الحرارة قريبة من المعدلات السنوية، باستثناء جنوبي البلاد.
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