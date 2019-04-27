شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. محافظ حضرموت يدشن حزمة مشاريع جديدة بالمكلا والان مع التفاصيل
وضع محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، صباح اليوم السبت الـ27 من إبريل، حجر الأساس على مجموعة مشاريع تنموية وحيوية بمدينة المكلا عاصمة إقليم حضرموت.
وخلال جولته حتى الآن، وضع محافظ حضرموت حجر الأساس على مشروعين هامين بميناء المكلا، كما تم وضع حجر الأساس لأعادة ترميم مبنى متحف المكلا.
وفي هذه الأثناء لا يزال محافظ حضرموت في صدد تدشين بعض المشاريع الأخرى.
ويرافق محافظ حضرموت وزير الثقافة مروان دماج.
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