أمير قطر يلتقي رجل القاعدة والمخدرات في أفريقيا

ظهر أمير قطر، تميم بن حمد، وهو يصافح المطلوب الموريتاني للقضاء بتهمة الإرهاب وتهريب المخدرات المصطفى ولد الإمام الشافعي، خلال زيارته رواندا مطلع الأسبوع الحالي، وفق ما أوردت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الجمعة.

وتأتي هذه الصور في إطار مسلسل فضائح تمويل الإرهاب في ملاحقة النظام القطري في بقع جغرافية عدة .

وبدا أمير قطر في مصافحة حميمية مع الشافعي، رغم أنه أحد أبرز الوجوه المتصدرة للائحة الإرهاب المطلوبة لدى السلطات الموريتانية.

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وتواجد الشافعي ضمن مستقبلي تميم في المطار، بسبب العلاقة الوطيدة التي تربطه بالرئيس الرواندي كاغامي.

وأدين الشافعي في بلاده بتهمة تمويل الإرهاب والتخابر مع الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وبالضلوع في عمليات إرهابية وتهديد أمن واستقرار البلاد الداخلي منذ عام 2011، حيث أصدرت السلطات الموريتانية مذكرة اعتقال دولية بحقه، وطلبت من الأنتربول اعتقاله.

ويصفه الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز، بـ"رجل المخدرات ومخرب القارات ومشعل حرائق إفريقيا".

وعرف عن المصطفى الإمام الشافعي علاقاته مع بعض الجماعات الإرهابية والتنظيمات الجهادية المتطرفة التي تنشط في منطقة الساحل، خاصة تنظيم القاعدة.