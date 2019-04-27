شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل أسرة تدفع ثلاث فتيات للإنتحار في البحيرة بمصر والان مع التفاصيل

دفعت المشاكل الأسرية، بثلاث فتيات في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، إلى الإنتحار بحبوب حفظ الغلال القاتلة، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية .

وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير إدارة البحث الجنائي بالحادث وبالفحص، تبين ورود بلاغ من مستشفى كفر الدوار العام بوصول جثتين هامدتين لكل من الطالبة " إ.م.ف" 17 عامًا، الطالبة " د.س.ع " 15 عامًا، بمستشفي كفر الدوار العام الشاملة لتناولهم حبوب الغلة القاتلة التي تستخدم في حفظ الغلال مما أدى إلى توقف عضلة القلب في الحال ووفاتهم.

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وبالانتقال والفحص وسؤال والدتها أفادت بتناول كريمتها وبنت خالتها قرصًا لحفظ القمح بطريق الخطأ، ونفت الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وفي سياق متصل، قامت شقيقة الضحية الأولى الصغرى" ا م ف" 12 عامًا، بتناول قرص غلة، وتوفيت في الحال حزنا على شقيقتها وابنت خالتها،وتم نقل الجثث لمستشفي الشاملة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور انتداب فريق من النيابة العامة بمركز كفر الدوار لمعاينة الجثث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.