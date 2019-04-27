شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ألمانية: تمويلات قطرية مشبوهة لمشاريع تعليمية في برلين والان مع التفاصيل

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، الجمعة، أن مؤسسة قطر المدعومة ماليا من تنظيم الحمدين الإرهابي في الدوحة قدمت تمويلات مشبوهة لمشاريع تعليمية وثقافية في برلين، وفقا للعين الإخبارية.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن "قطر فواندييشن" المرتبطة مباشرة بحكومة الدوحة قدمت منذ 1 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تمويلات مشبوهة لـ6 مشاريع تعليمية وثقافية في ألمانيا.

وتابعت: "أن المؤسسة القطرية تشارك في تمويل بناء مقر منظمة "بيت واحد" التي تهدف إلى تحقيق التقارب بين المسلمين والمسيحيين واليهود، في برلين بتكلفة 45 مليون يورو".

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وتساءلت صحيفة بيلد: "كيف تقبل مؤسسات ألمانية تمويلا لمشاريع تعليمية وثقافية من مؤسسة تقول الولايات المتحدة إنها تدعم الإرهاب؟".

ونقلت عن المتحدث باسم منظمة "بيت واحد"، كريستين كروب، قوله "قررنا قبول التمويل القطري فمؤسسة قطر تمول أيضا مشروعين لدعم اللاجئين في منطقتي كرويتسبرغ ونيوكولن في برلين".

ووفق بيلد، فإن مؤسسة قطر لا تمول فقط مبنى منظمة "بيت واحد"، ولكنها تدفع أيضا أموالا لخبراء تعليم تابعين للمنظمة من الديانات الثلاثة، يشرفون على مشاريع تعليمية في مدارس ولاية برلين.

ولفتت الصحيفة إلى أن مؤسسة قطر تحاول عن طريق تمويل هذه المشاريع "وضع قدم لها في أوروبا"، مضيفة أن المؤسسة على علاقة بجماعات إرهابية أبرزها تنظيم الإخوان الإرهابي، وتقدم أموالا مشبوهة مشكوكا في أهدافها للمؤسسات الألمانية.