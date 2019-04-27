شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إبرام اتفاق تجاري محتمل مع اليابان الشهر المقبل والان مع التفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن محادثات التجارة مع اليابان تسير قدما بشكل جيد، وربما يكون بالإمكان الوصول إلى اتفاق قبل زيارته إلى اليابان في مايو/أيار المقبل، وفقا للعين الإخبارية.

وقال ترامب، متحدثا في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إن اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية.

وأبلغ رئيس الوزراء الياباني الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة، وأكد أهمية الروابط بين البلدين.

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وتقاوم اليابان ضغوطا أمريكية لربط التجارة بقضايا العملة قبل المحادثات التجارية بين البلدين المتحالفين، ومن المتوقع أن تتطرق المباحثات أيضا إلى ملف كوريا الشمالية وقضايا أخرى ذات اهتمام متبادل.

وناقش وزراء يابانيون التجارة والعملة مع نظرائهم الأمريكيين في واشنطن قبيل القمة المرتقبة بين آبي وترامب، على أمل إثناء واشنطن عن الربط بين القضيتين.

وأوضح ترامب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة، والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات.