شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة ترامب تحذر إيران من عرقلة حرية ملاحة سفن النفط والان مع التفاصيل

حذر مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إيران من محاولة عرقلة حرية ملاحة سفن شحن النفط، وقالوا إن أي محاولة في هذا الصدد من إيران ستؤذيها هي وشركاءها الإقليميين، وفقا للعين الإخبارية.

وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات الممنوحة للصين بشأن حظر استيراد نفط الإيرانيين، وفقاً لوكالة رويترز.

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وقال أحد كبار المسؤولين في الإدارة إن الولايات المتحدة كانت واضحة جداً في إبلاغ الصين (أكبر مستهلك للنفط الإيراني) بعدم منح إعفاءات إضافية للعقوبات التي فرضتها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتعتزم تشديدها في مايو/أيار المقبل.

وقال المسؤول: "هم يعرفون ذلك.. على قدر علمي فإن ذلك لا يجري التفكير فيه"، مضيفا أن الاسئلة بشأن فترة لإنهاء تدريجي للمشتريات متروكة في نهاية المطاف لوزارة الخارجية. ولم ترد وزارة الخارجية على الفور على طلب للتعقيب.

وكان الرئيس الأمريكي قد قرر الإثنين الماضي، إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لـ8 دول بشراء النفط الإيراني.