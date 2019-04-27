شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالهادي حويج: قطر لم تصدر لنا الكتاب المدرسي بل الإرهاب والموت والان مع التفاصيل

قال وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة بليبيا عبدالهادي حويج، إن النظام القطري لم يصدر لليبيا الكتاب المدرسي أو الحاسوب، بل الرصاص والسلاح والإرهابيين والموت، مشيرا إلى أن أذناب الحمدين في طرابلس هم تنظيمات إقصائية لا تؤمن بالآخر أو الدولة الوطنية.

وفي تصريحات تلفزيونية خلال حواره على فضائية صدى البلد المصرية، أوضح وزير حويج أن الليبيين يعانون من أوضاع معيشية سيئة، كما أنهم سئموا من السجون السرية التى تملأ العاصمة طرابلس، مشددا على أن ليبيا لن يحكمها إلا الليبيون، ومن يترك السلاح فى طرابلس، أمام تحركات الجيش الليبي، فهو آمن وكذلك من يرفع الراية البيضاء.

وأكد وزير الخارجية الليبي أن الحكومة الليبية المؤقتة هي الحكومة الشرعية التي خرجت من رحم مجلس النواب، بعد انتخابه بواسطة الشعب الليبي، مشيرا إلى أنهم تحركوا لتحرير الأراضي الليبية المحتلة من قبل المليشيات المسلحة، وإنقاذ الليبيين الذين ملأوا السجون السرية لتلك الجماعات.

وشدد الحويج، على أن جماعة الإخوان الإرهابية المدعومة من نظام الحمدين، هي تنظيم إقصائي لا يؤمن بالآخر أو الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة تقوم بكل ما تملك على استعادة الدولة الليبية كما كانت، خاصة بعد القرار التي أصدرت في السنوات الماضية حول حل المليشيات الإرهابية المسلحة على الأراضي الليبية.

ولا زال تنظيم الحمدين يصر على دعم الإرهاب، حيث يستميت في الدفاع عن آخر معاقله الإرهابية في ليبيا، وهو ما أكده عضو مجلس النواب الليبي، فرج الشلوي، الذي أشار إلى أن قطر وتركيا تسخران كل إمكانياتهما السياسية والإعلامية؛ لعرقلة عملية الجيش الوطني الليبي في تحرير طرابلس من الميليشيات.

وبعدما أيقنت عصابة الدوحة اقتراب سقوط ميليشياتها الإرهابية في طرابلس وتأكدت من فقدانها لمخطط جديد في أجندتها الإرهابية، فسارعت بالتحرك للبحث عن أي مخرج يعيد إحياء مرتزقتها في الداخل الليبي، ولم تجد أمامها سوى الاستغاثة بالمجتمع الدولي.

الحمدين قاد وصلة من التباكي في المحافل الدولية وتوجيه الرسائل إلى دول العالم لمحاولة تمرير الحل الوحيد أمام الميليشيات المهزومة من التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني الليبي، ليكشف موقع ليكونوميست ماجربين عن النداء اليائس لنامق الدوحة محمد بن عبد الرحمن الذي سعى لخلق بوق جديد يتناول تصريحاته كجزء من المخطط.

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ومن ناحية أخرى، يسعى تميم العار لاستغلال حركة النقل الجوي والبحري التي لم تتوقف بين الدوحة وليبيا وتركيا منذ 8 أعوام لإدخال الأسلحة إلى المرتزقة في الداخل، وذلك بعد أن سمح له العلج التركي إردوغان من استخدام سفنه وطائراته الحربية، ليتأكد تواطؤ الدوحة وأنقرة وإصرارهما على نشر فتنتهم لإحراق ليبيا.

وكان مجلس النواب الليبي، قد أصدر الأسبوع الماضي، بيانًا يطالب فيه مجلس الأمن، بوقف تدخلات قطر وتركيا في ليبيا، على خلفية الإمداد المالي الذي تقدمه قطر وتركيا للجماعات الإرهابية والمسلحة في ليبيا.

وطالبت لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على آخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

واستنكرت اللجنة التدخل القطري والتركى "السافر وغير المقبول" بدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار، وأخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب، وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

يذكر أن الجيش الليبي يقود عمليات موسعة الأسابيع الماضية للقضاء على الجماعات المسلحة فى طرابلس، فيما أحرز الجيش الليبي تحت قيادة حفتر المزيد من النجاحات فى إقصاء الجماعات المسلحة في ليبيا.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي "شرق"، ثم الجنوب الليبي من كافة التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.

ومع بدء عملياته، لم تتوان قطر وتركيا في انتقاد الجيش الوطني الليبي، معربين عن رفضهما للجيش وعملياته، التي لقيت كثيرا من القبول لدى المجتمع الدولي.