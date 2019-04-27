شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة رقابية تونسية تفضح محاولات حركة النهضة إخفاء تلقيها أموالا من قطر وتركيا والان مع التفاصيل

فضحت أعلى سلطة رقابية في تونس، ممارسات نظام الحمدين القطري في تمويل ودعم حركة النهضة الإخوانية، التي تلاحقها شبهات كبيرة حول تلقيها أموالا طائلة من الخارج وبالأخص من دولتي الإرهاب تركيا وقطر، وهو أمر يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي الأموال الخارجية ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها.

وكشف تقرير صادر عن محكمة المحاسبات وهي أعلى سلطة رقابية في تونس، مصادر تمويل الأحزاب لحملات الانتخابات البلدية 2018، وهي جزء من لغز الملف المالي المشبوه لحركة النهضة، حيث أثبت وجود تمويلات غامضة لهذا الحزب المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين، وتدليس لأسماء ممولين ومتبرعين.

وأشار التقرير إلى وجود تبرعات مجهولة المصدر لحركة النهضة وردت بأسماء موتى وأشخاص لا وجود لهم، وهو ما عزز الشكوك بتلقي الحزب أموالا طائلة من الخارج، بالأخص من دولتي قطر وتركيا، ما يتعارض مع القانون التونسي الذي يمنع تلقي أموال خارجية، ويجبر الأحزاب والجمعيات على كشف حساباتها المالية ومصادر تمويلها.

تقرير محكمة المحاسبات، كشف جانبا كبيرا في عملية التزوير والتزييف التي تمارسها حركة النهضة الإخواني، لإخفاء تلقيها أموالا من قطر، حيث سجلت الحركة التي يرأسها الإخواني راشد الغنوشي، التبرعات التي تلقتها بأسماء وهمية إضافة إلى بعض المتوفين.

ووفق تقرير الجهة الرقابية، فقد تلقى حزب حركة النهضة خلال الانتخابات البلدية التي أقيمت في مايو 2018 تبرعات من "متعاطفين" مع الحزب، بلغت قيمتها نحو 12 مليون دينار "4 ملايين دولار"، مؤكدة أن جزءا من هذه التبرعات سجلتها الحركة بأسماء وهمية "68 شخصية"، تبيّن أنهم متوفون حسب سجل الحالة المدنية لمدة 11 سنة على الأكثر و3 سنوات على الأقل، إلى أنّ الحزب توّلى في حالات أخرى، تقديم أرقام مغايرة لم ترد أصلا بوصولات وسجلات التبرع في شأن الوضعيات التي تتضمن أخطاء في تدوين المعطيات وتنزيلها.

وبعد ساعات من صدور نتائج التقرير والذي نشر للعموم، وكشف غياب الشفافية في التعاملات المالية للنهضة، سارعت الحركة، الخميس، إلى عقد ندوة صحافية عاجلة، في محاولة للتغطية على "هذه الفضيحة"، برّرت فيها تلقيها لتبرعات من أموات بـ "تولّي أحد أقارب الشخص المتوفى، التبرع باسمه"، كما أرجعت الحركة "عدم وجود بطاقات تعريف بعض المتبرعين، بسجلات الحالة المدنية، إلى أخطاء في تسجيل الأرقام من قبل مصالحه".

وخلال شهر مارس الماضي، شهدت تونس حراكا برلمانيا ضد أذناب تنظيم الحمدين في تونس، إذ رفع 43 نائبا تونسيا دعوى قضائية ضد حزب النهضة الإخواني، استنادا إلى الملفات التي كشفتها هيئة الدفاع عن زعيمي المعارضة اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا في 2013.

وتتجه الاتهامات حسب الملفات المطروحة إلى رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وصهره عبدالعزيز الدغسني ومقربيه مصطفى خضر ورضا الباروني، حيث تثبت الوثائق التي بحوزة أعضاء حراك "محامون ضد التمكين" أن فترة الترويكا الحاكمة التي جمعت أحزاب "النهضة" و"التكتل" و"المؤتمر" من سنة 2011 إلى سنة 2014 تم خلالها اختراق للجهاز الأمني التونسي.

وطالب البرلمانيون في دعواهم الجهات الأمنية باتخاذ موقف حاسم ضد جهاز حركة النهضة السري، والمتهم بتصفية السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بعدما أسسته العصابة القطرية لاغتيال المعارضين لتدخلاتها بتونس، إذ أن هناك تقارير تفيد بأنالدوحة أمدته بأجهزة تنصت حديثة وكاميرات مراقبة لتسهيل مهماته.

هذه الدعوى القضائية ذات الطابع الجماعي اعتبرها العديد من المراقبين والسياسيين خطوة أشد إحراجا لأذناب الحمدين فيتونس لكونها صادرة عن السلطة التشريعية.

وفضح نائب الكتلة الديمقراطية عدنان الحاجي، ألاعيب رئيس الحركة الإخوانية راشد الغنوشي، الرأس المدبر للجهاز السري، مؤكدا أن ما يتوفر اليوم من أدلة ومستندات تجعل حركة النهضة في زاوية الاتهام مباشرة.

ووصف النائب خراب النهضة بأنه جزء من جرائم التنظيم العالمي للإخوان، مؤكدا أن الدعوى القضائية تأتي في إطار دعم هيئة الدفاع عن الراحلين بلعيد والبراهمي، كما أنها تعد استمرارا للتحركات المدنية التي عرفتها تونس منذ عام لكشف الجهاز السري الذي يديره راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية.

وكانت الهيئة قد دعت النيابة العمومية في تونس إلى دعوة الغنوشي للتحقيق معه، مؤكدة أنها ستواصل تحركاتها في كل محافظات تونس للتعريف بالقضية والتشهير بمجرمي تنظيم الإخوان الإرهابي.

هذا الحراك النيابي تجاه الإخوان فتح الطريق أمام عديد من الجمعيات من المجتمع المدني التونسي للتحرك ضد الإخوان، من أجل تجميع القوى المدنية والحقوقية للتنديد بممارسات حزب النهضة وأذرعها المحلية والإقليمية في مختلف المحافظات التونسية.

وكانت رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، بدرة قعلول، قد اتهمت النظام القطري في تصريحات سابقة بالتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، من خلال تمويل الجمعيات المشبوهة التي تديرها حركة النهضةالإخوانية، وتعمل تحت ستار العمل الخيري.

وأوضحت قعلول أن حركة النهضة الإخوانية في تونس عملت منذ وصولها إلى السلطة بالبلاد في 23 أكتوبر 2011، على تجنيد الشباب العاطل عن العمل للقتال في صفوف تنظيم داعش الإرهابي، بتمويل من النظام القطري.

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وسبقت التحركات البرلمانية في تونس، تحرك حكومي بالتدقيق في حسابات حركة النهضة المرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين، حيث وجه محافظ البنك المركزي مروان العباسي قبل نهاية العام الماضي، خطابا سريا إلى البنوك العاملة في تونس، للتأكد من حسابات حركة النهضة وعدد من الناشطين فيها، في إطار مقاومة التدفقات المالية المشبوهة التي تتلقاها أحزاب وجمعيات تونسية، من بينها حركة النهضة التي تحيط بها العديد من الشبهات منذ عام 2011.

وبعد علمه بقرار البنك المركزي، سارع راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية حينها، للقاء سيده تميم في الدوحة، من أجل بحث أزمة حركته المتفاقمة، حسب ما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وجاءت زيارة الغنوشي لإمارة الإرهاب، أيضا في وقت يحقق فيه القضاء التونسي بشأن معلومات تفيد بامتلاك النهضة لجهاز سري مواز مرتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وصنفت المفوضية الأوروبية تونس في فبراير الماضي، ضمن الدول "المتهاونة" في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، وهو التصنيف الثاني في خلال عامين، بسبب الدعم القطري الواضح للجماعات الإرهابية.

وزادت وتيرة التحركات القطرية المشبوهة في الآونة الأخيرة، داخل الساحة التونسية التى تموج بحالة من الحراك غير المشهود، مع اقتراب الانتخابات النيابية والرئاسية المقرر إجراؤها خلال الأشهر الأولى من عام 2019، والتي يرغب من خلالها تميم العار الدفع بجماعة الإخوان، ممثلة في حركة النهضة إلى صدارة المشهد مجددا، بعدما خسرت الدوحة العديد من عملائها الإقليميين خلال السنوات القليلة الماضية.

وذكرت تقارير إعلامية تونسية أن أمير قطر يحاول التسلل إلى الساحة التونسية، عبر بوابة الوساطة بين راشد الغنوشي، رئيسحركة النهضة الإخوانية، والرئيس التونسي قائد السبسي.

ولم يتخل النظام القطري عن رهان تمكين الإخوان في الدول العربية، حيث أنفق المليارات على حركة النهضة التونسية لفرضها على الشعب التونسي المحب للسلام، ليعود بعدها لينفق الأموال على المراكز السياسية لاستقطاب الطلبة والشباب في تونس، من أجل توسيع قاعدة الإخوان.

الاتهامات التي تلاحق تنظيم الحمدين في التمويل المشبوه لحركة النهضة، والذي ساهم بشكل رئيسي في صعود الحركة، ليست مرسلة، إذ أن هناك الكثير من الأدلة على التمويل القطري لإخوان تونس، في ظل تحالف أكبر بين الدوحة وجماعة الإخوان الإرهابية في العالم العربي.

فمن بين الأدلة والشواهد التي وثقت حصول "النهضة" الإخوانية في تونس على أموال قطرية، الشهادة التي أدلى بها السفير السوري يوسف الأحمد لوسائل الإعلام، قال فيها "إنه كان على موعد بلقاء أمير قطر حمد بن خليفة، وإذ براشد الغنوشي "رئيسحركة النهضة التونسية" خارجًا من مكتب الأمير القطري، وأن حمد أبلغه وقتها أنه كان يبحث مع الغنوشي طرق تمويل الحركة".

كما اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم، خلال حديث سابق مع "دويتشه فيله" الألمانية حركة النهضة بتلقي 150 مليون دولار من أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني، لتمويل الحملة الانتخابية للحركة الإسلامية.

وتعتبر شهادة مستشار رئاسة الجمهورية وزير الخارجية سابقا، أحمد ونيس، دليل آخر على تمويل قطر لحركة النهضة قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واعتبر وقتها أن الممارسات القطرية تحرج الحكومة التونسية، إلا أنه قال إنها ليست مبررًا كافيًا لقطع العلاقات مع قطر.

دليل رابع على تورط قطر في تمويل حركة النهضة، هو التقرير الذي أصدرته دائرة المحاسبات حول الانتخابات البرلمانية التونسية في 2014، والذي أكد حدوث مخالفات خلال العملية الانتخابية، بينها دخول أموال متعددة من الخارج خاصة من قطر، وأن أحزابًا سياسية بينها حركة النهضة، وأحزاب إسلامية أخرى، وشخصيات عامة حصلوا على تلك الأموال، وتم استغلالها في شراء الذمم وتوجيه الناخبين، وهو ما يعتبر فسادا يعاقب عليه قانونا.

وسابقا، قال الحزب الدستوري التونسي إنه يملك قرائن وأدلة جدية حول تلقي حركة النهضة أموالا أجنبية مشبوهة، ويتوفر على حجج جدية حول تمويل قطر لهذا الحزب وقياداته عبر الجمعيات الخيرية، التي تورط بعضها في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وطالب الحكومة بفتح تحقيق جدي في هذا الملف ومحاسبة المتورطين.

وبعد أسبوع من فوز النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، اتهمت أحزاب تونسية حركة النهضة بتلقي مبلغا قيمته 150 مليون دولار من قطر.

واعتبر الكاتب والمحلل السياسي باسل ترجمان في تصريحات صحفية، أن النهضة باتت تخشى فضح مصادر تمويلها، مضيفا أن طلب دائرة المحاسبات التدقيق في حساباتها، يعني أن هناك شكوكا حول تلقيها أموالا من الخارج خارج الأطر القانونية خلال حملاته الانتخابية، موضحا أن هذه القضية ستتطلب وقتا لمعرفة النتائج.

وينشط الإرهاب في تونس بشكل كبير منذ وصول الإخوان إلى الحكم في انتخابات 2011، حيث سجل جبل الشعانبي ذبح 11 جنديا في 27 يوليو 2013 في عهد الرئيس السابق منصف المرزوقي، وذبح 14 جنديا في نفس المكان في شهر يونيو 2014، كما شهد عهدهم اغتيال العديد من السياسيين المعارضين لهم على غرار شكري بلعيد (الجبهة الشعبية يسار) ولطفي نقض (نداء تونسوسط) ومحمد البراهمي (التيار الشعبي، قومي).