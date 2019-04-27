شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل إغاثية من الإمارات لأهالي مديرية حيس في الحديدة والان مع التفاصيل

قدمت دولة الإمارات إلى أهالي مديرية حيس في محافظة الحديدة قوافل إغاثية تتضمن 6 آلاف سلة غذائية متكاملة، تلبية لاحتياجاتهم الأساسية ومساعدتهم في تجاوز تداعيات الحصار الذي تفرضه عليهم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي لليمن، إن إغاثة سكان مديرية حيس جاءت استجابة لاحتياجاتهم العاجلة للمواد الغذائية، ورفع المعاناة عن كاهلهم وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدا استمرار تقديم المساعدة والدعم لأهالي حيس حتى يتجاوزوا الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأعرب مستفيدون من المساعدات عن شكرهم لدولة الإمارات على تلبيتها لاحتياجاتهم من المواد الغذائية، في الوقت الذي كانوا فيه في أشد الحاجة إلى هذا الدعم الذي لعب دوراً كبيراً في تخفيف أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

وبلغ عدد السلال الغذائية التي وزعتها دولة الإمارات على أهالي الساحل الغربي منذ بداية 2019 حتى منتصف شهر أبريل/نيسان أكثر من 34 ألف سلة غذائية استفاد منها نحو 136 ألف نسمة.