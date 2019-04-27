شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق .. مقتل 10 دواعش في كركوك والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:52 صباحًا, 27 أبريل 2019 م
المناطق - وكالات
لقي عشرة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي مصرعهم في محافظة كركوك شمالي العراق.
وصرح مصدر أمني عراقي اليوم بأن قوات مكافحة الإرهاب قتلت عشرة من عناصر التنظيم بعد مطاردة دامت ساعتين بإسناد طيران التحالف الدولي ضمن عمليات تطهير منطقة وادي الشاي.
وفي محافظة نينوى شمالي العراق، ألقت القوات الأمنية القبض على 17 عنصرًا من داعش في قضاء بعشيقة.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن في تصريح له اليوم:” إن عملية أمنية جرى تنفيذها في عدد من القرى التابعة لقضاء بعشيقة استمرت يومين، أسفرت عن إلقاء القبض على 17 عنصرًا من التنظيم بعد هروبهم خلال عمليات تحرير نينوى”.
و في سياق متصل، قتل مدني وأصيب آخر في هجوم شنه عناصر من داعش بمدينة بعقوبة، شمال شرقي العراق.
وأوضح مصدر أمني أن العناصر الإرهابية هاجموا مدنيين في قرية المخيسة شمال شرقي بعقوبة، مما أسفر عن مقتل أحدهما وجرح آخر.
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