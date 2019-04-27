قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية يصيب عشرات الفلسطينيين بغزة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:37 صباحًا, 27 أبريل 2019 م المناطق - وكالات أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناق جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية ومحلية وشهود عيان في غزة بأن 60 فلسطينيًا أصيبوا بجروح مختلفة بينهم 4 فتيات و15 طفلاً ومسعف وصحفي بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع قوات الاحتلال للفلسطينيين المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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