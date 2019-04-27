ترامب: الولايات المتحدة واليابان لديهما فرصة لإبرام اتفاق تجاري بحلول مايو

المناطق - وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم في اجتماع قمة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن محادثات التجارة مع اليابان تسير قدمًا بشكل جيد وربما يمكن الوصول إلى اتفاق قبل زيارته إلى اليابان في شهر مايو المقبل.

وأضاف :”إن اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية”.

وأوضح الرئيس ترامب أنه غير راض عن الفائض التجاري لليابان مع الولايات المتحدة والذي يأتي معظمه من صادرات السيارات.

وأبلغ رئيس الوزراء آبي الصحفيين في البيت الأبيض أنه يتطلع إلى مناقشات التجارة وأكد على أهمية الروابط بين البلدين.