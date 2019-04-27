العثور على 15 جثة في موقع معركة بين الجيش والمسلحين في سريلانكا

الخليج 365/ بغدادأفاد متحدث باسم الجيش السريلانكي اليوم السبت بالعثور على جثث 15 شخصا بينهم 6 أطفال في موقع معركة ضارية خاضها الجيش ضد مسلحين على الساحل الشرقي للبلاد.

وأضاف المتحدث العسكري أن "ثلاثة أشخاص يشتبه بتحضيرهم تفجيرات انتحارية كانوا بين الضحايا الـ15 للقتال بين الجنود والمسلحين الذي اندلع مساء الجمعة عند تنفيذ الجيش عملية مداهمة في منطقة سانتهامارو جنوب مدينة باتسكالوا، التي كانت بين المواقع المستهدفة في هجمات أحد الفصح الدامي".



وفي وقت سابق أعلن الجيش مقتل 4 مسلحين ومدني في تبادل لإطلاق النار، ترافق مع ثلاث انفجارات ووقع لدى محاولة عناصر الجيش الاقتراب من مخبأ للمسلحين المشتبه بانتمائهم لجماعة التوحيد الوطنية التي يعتقد أنها تقف وراء تفجيرات الفصح.

كما أشار الجيش إلى أن أنه عثر على كمية كبيرة من المتفجرات في المخبأ المذكور.

وتواصل السلطات السريلانكية عمليات أمنية واسعة النطاق للقبض على المتورطين في إعداد وتنفيذ اعتداءات الفصح، التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات جراء تفجيرات استهدفت عددا من الكنائس والفنادق في البلاد.

