الولايات المتحدة تطالب مواطنيها بمراجعة خطط سفرهم إلى سريلانكا

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، مستوى التحذير من السفر إلى سريلانكا، حاضة مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى الجزيرة في أعقاب سلسلة الاعتداءات التي أودت بحياة 253 شخصا.



وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه بسبب "الإرهاب" في الجزيرة فإن "الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيين في سريلانكا"، رافعة مستوى التحذير من السفر إلى هناك من 3 درجات إلى 4.

وأضافت، في بيانها، أنها أمرت الجمعة "بمغادرة جميع أولاد عائلات موظفي الحكومة الأمريكية".

وطلبت المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى من مواطنيها تجنب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هم فيها.

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وفرضت السلطات في سريلانكا، الجمعة، حظراً للتجوال على 3 مناطق شرقي البلاد، عقب عمليات المداهمة التي شنتها قوات الأمن، وأسفرت عن القبض على 7 مشتبهين، والعثور على مستودع لتصنيع القنابل في منطقة سامانتوري.

كما أعلن رئيس سريلانكا مقتل زهران هاشم، المتهم الرئيسي في الاعتداءات الإرهابية، قائلا "ما أبلغتني به وكالات الاستخبارات هو أن هاشم قتل في الهجوم على فندق شانغري-لا"، لكنه لم يوضح دوره في هذا الهجوم.

ووصفت تقارير صحفية زهران هاشم، المنتمي لـ"جماعة التوحيد"، بـ"العقل المدبر لهجمات سريلانكا"، مشيرة إلى أنه كان يخطط للهجوم على المفوضية العليا الهندية في العاصمة كولومبو، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلا أن العملية أُحبطت.