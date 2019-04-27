15 قتيلا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة أمنية في سريلانكا‎

أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا بينهم 6 أطفال، عندما فجّر انتحاريّون أنفسهم بعدما حاصرتهم قوى الأمن شرق البلاد، وفقا للعين الإخبارية.

وقالت الشرطة إن 3 رجال أقدموا على تفجير أنفسهم، ما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال، داخل ما يُعتقد أنه مخبأ آمن لمتطرفين تابعين لتنظيم داعش قرب منطقة كالموناي مساء الجمعة.

وأضافت الشرطة "عُثِر خارج المنزل على جثث 3 رجال آخرين يشتبه أيضاً في أنهم انتحاريون".

كما أعلن الجيش السريلانكي مقتل اثنين على الأقل من أعضاء تنظيم داعش خلال تلك المداهمة.

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وشنت قوات الأمن، أمس الجمعة، عملية أمنية موسعة وتبادلت إطلاق النار مع مجموعة مسلحة خلال عمليات مداهمة، عثرت خلالها على متفجرات داخل منزل شرقي البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية في سريلانكا أن عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الأمن أسفرت عن اعتقال 7 مشتبهين، والعثور على متفجرات في منزل شرقي البلاد.

يأتي ذلك في إطار حملة المداهمات التي تشنها قوات الأمن للبحث عن 140 شخصاً يعتقد أن لهم علاقة بتنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي هزت سريلانكا في "عيد القيامة" الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة 500 آخرين.