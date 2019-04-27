شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عبد المجيد: الإعلام المعادى يوجه حملات منظمة ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، أن هناك ضرورة لوجود جهاز اعلامى متخصص لتقديم صورة حقيقية عن الإنجازات التى تشهدها مصر للمجتمع الدولى لمواجهة الإعلام المعادى للدولة المصرية.

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن مصر بحاجة إلى جهاز متخصص وتتوفر له الإمكانيات المناسبة لتقديم صورة حقيقية عن مصر ،مضيفة أن هذا الجهاز يكون من مهامه أيضا الرد علي الاكاذيب والتزييف والتضليل التي تقوم بها أدوات الإعلام المعادي.

وأشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد، إلى أن الإمكانيات هي كوادر بشرية مؤهلة ومدربة متمكنة سواء بإتقان اللغات ومعرفة أسلوب التخاطب المناسب لخصائص من تتوجه إليهم ومهارات وأدوات الإعلام الموجه للأخر ومتمكن من استخدام أدوات ووسائل تكنولوجيا الاتصال والإعلام الرقمي.

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ولفتت عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إلى ضرورة أن يتوافر لدى هذا الجهاز إمكانيات مادية مناسبة ويكون من وحدات هذا الجهاز وحدة علمية للرصد ووحدة للدراسات العلمية المتصلة بمهامهم، وقاعدة معلومات حديثة ومدققة لوسائل الإعلام الاجنبية ووسائط التواصل الاجتماعي المؤثرة.

كان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، قال فى تغريدة "مازلت أعتقد أننا نحتاج لجهاز تسويق سياسى لمصر يعمل على الصعيد الدولى نحن نتحرك بقوة (اقتصاديًا وماليًا واستثماريًا وسياسيًا)، لكن التربص الإعلامى الدولى يقتطع أحداثًا خارج السياق ويتصيد بالباطل دائمًا وإعلامنا الداخلى يتحرك بمنطق الدفاع لا الهجوم.. حان الوقت لأن نتحول إلى الهجوم".