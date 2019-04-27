الرئيس الصيني دعا للتصدي للإجراءات الحمائية وبناء اقتصاد عالمي مفتوح

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، المشاركين في منتدى "حزام واحد، طريق واحد" إلى "التصدي للإجراءات الحمائية، وبناء اقتصاد عالمي مفتوح"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نبني اقتصادا عالميا مفتوحا، ونتصدى للحمائية. علينا بذل الجهود لزيادة ورفع مستويات التكامل بين مشاريع "حزام واحد، طريق واحد"، واستراتيجيات التنمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".
وأكد الرئيس الصيني، "ضرورة مساهمة الدول المختلفة، في البناء المؤسساتي للتعاون في إطار مبادرة "حزام واحد ، طريق واحد"، مشيراً إلى "أنني متأكد أنه بفضل العمل المشترك، سنتمكن من التوصل إلى توافق أوسع وتحقيق نتائج رائعة على أساس هذه المائدة المستديرة".
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