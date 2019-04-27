سلطات فنزويلا تطلق سراح مواطن أميركي معتقل لديها منذ 2014

أفادت شبكة "ABC News" الأميركي أن السلطات الفنزويلية، أطلقت سراح المواطن الأميركي تود لينينغر الذي تم إعتقاله في شهر نيسان عام 2014. وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت لينينغر بتقديم المساعدة إلى المعارضة المحلية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
ونقلت الشبكة عن مسؤول فنزويلى بارز، لم تذكر اسمه، وصفه إطلاق سراح المواطن الأميركي بأنها خطوة تهدف إلى تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن إطلاق سراح لينينغر تأخر، موضحة أن القضاء الفنزويلي أمر بإطلاق سراحه في شهر تشرين الثاني الماضي.
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