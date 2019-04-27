الفايننشال: اليهود يأملون بأن فوز زيلينسكي في اوكرانيا سيبدد أسطورة القومية

لفتت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" في تقرير بعنوان "اليهود يأملون بأن فوز زيلينسكي سيبدد أسطورة القومية"، الى إنه عندما يؤدي الممثل الكوميدي ​فولوديمير زيلينسكي​ اليمين الدستورية ويتولى منصب ​رئيس الجمهورية​ ستكون ​أوكرانيا​ هي الدولة الوحيدة غير ​إسرائيل​ التي يكون رئيسها ورئيس وزرائها من اليهود، واوضحت أن "حملة زيلينسكي الانتخابية شهدت تعهدات متكررة ب​مكافحة الفساد​ الذي استشرى في البلاد طوال عقود وأن انتخابه الذي جاء بالصدفة سيضعه أمام مسؤولية تغيير الوجوه التي تنتمي لمؤسسة لطخها الفساد طويلا وأساءت إدارة البلاد"، ولفتت أن "هذا العزم الذي أبداه على مكافحة الفساد هو ما دفع نحو 73 في المئة من الناخبين للتصويت له".

وذكرت الصحيفة البريطانية إنه "رغم الشكوك حول قدرة زيلينسكي على تولي الحكم إلا أن انتخابه في حد ذاته يعد تبديدا للاتهامات التي استخدمها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ لاستقطاع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وضمها لبلاده قبل خمس سنوات وعلى رأسها اتهامه للمتظاهرين في عام 2014 بأنهم قوميون و نازيون جدد ومعادون للسامية".

واشارت إلى أن الأصول اليهودية لزيلينسكي لم تكن أبدا موضوعا مهما خلال الحملة الانتخابية ولم تقف مانعا أمام فوزه بالانتخابات وحصوله على هذا القدر من الأصوات ليهزم الرئيس ​بيترو بوروشينكو​.