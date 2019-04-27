الإندبندنت: الحل الوحيد للقضاء على داعش هو انهاء الحروب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

اشارت "​الإندبندنت​" في مقال تناولت فيه اقتراحات لكيفية ​القضاء​ على تنظيم "داعش"، الى إن السبيل الوحيد أمام الغرب للقضاء على التنظيم هو التخلي عن خوض الحروب بالوكالة في ​الشرق الأوسط​ أو على الأقل تقليل حجمها، مضيفا أن "الغرب كان رد فعله سريعا بعدما أعلن أنه سيتولى مهمة القضاء على التنظيم بعدما أصبح واضحا انه يقف خلف تفجيرات ​سريلانكا​ الأخيرة".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن "القادة الغربيين كالعادة يقترحون أمورا لن تؤثر إلا قليلا على قدرات التنظيم مثل محاولة الحد من انتشاره على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، لكنهم يبتعدون عن القرارات المؤثرة في اجتثاث التنظيم". واعتبرت أن "أفضل وسيلة لإضعاف التنظيم إلى الحد الذي لايسمح له بارتكاب مذابح جماعية على غرار هجمات سريلانكا هو إنهاء الحروب في الشرق الأوسط و​شمال أفريقيا​ التي انتجت طوال الأربعين عاما الماضية ​تنظيم القاعدة​ وما تبعه من تنظيمات مماثلة، أبرزها وأخطرها على الإطلاق هو تنظيم "داعش".

اضافت "كوجود على الأرض لم يعد هناك وجود لتنظيم "داعش"، لكن ذلك لاينفي قدرته على شن هجمات مسلحة، وهجمات إرهابية كما حدث خلال الأشهر القليلة الماضية في ​العراق​ و​سوريا​".