القائد العام لـ"قسد": تركيا تشكل العائق الأساسي أمام أي حل في سوريا

أكّد القائد العام ل​قوات سوريا الديمقراطية​، مظلوم ​كوباني​، أن "​تركيا​ تشكل العائق الأساسي أمام أي حل في سوريا، عبر احتلالها أراضٍ سورية، ودعمها للمجموعات الإرهابية"، مشدداً على أن "تحرير منطقة عفرين هي القضية المحورية لقوات سوريا الديمقراطية، وأن هذا الملف يشكل جزءاً أساسياً في المباحثات المستمرة حول المنطقة الآمنة".

ولفت إلى أن "تركيا أسست أرضية للتدخل التخريبي في سوريا منذ مرحلة الانفتاح في ​العلاقات السورية التركية​، في العقد الأول من القرن الحالي"، مشيراً إلى أن "مسألة الوصول إلى تسوية شاملة تُنهي ​الأزمة السورية​ هي مسألة تخص السوريين قبل كل شيء، ونحن نؤمن بمبدأ ​الحوار السوري​ - السوري كركيزة أساسية في سوريا لحل كل القضايا الموجودة، بما فيها مسألة شمال وشرق سوريا".

وأشار إلى ان "​الحكومة​ المركزية في دمشق ما زالت بعيدة عن قبول الوضع الراهن في شمال وشرق سوريا ومقترحاتنا لإيجاد حل شامل والمتمثلة في قبول الإدارة الذاتية الموجودة وخصوصية قوات سوريا الديمقراطية، لافتاً إلى أن ما يقال عن دور أمريكي معيق للحوار بين "قسد" ودمشق ذات دور ثانوي، وأن الخيارات السياسية لمكونات شمال وشرق سوريا لا تخضع لإرادة القوى الخارجية"".