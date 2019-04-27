سلطات المانيا تعلق معالجة طلبات لجوء بعض السوريين

أفادت مجموعة "فونكي" الصحافية الألمانية أنعن ​وزارة الداخلية​ الألمانية أن بعض طلبات اللجوء التي قدمها سوريون "أرجئت" بانتظار تعديلات سيتم إدخالها على توجيهات الوزارة، مشيرة الى أن المعنيينبهذا التعليق هم طالبو لجوء حصلوا على وضع "حماية ثانوية"، وهو وضع يمنح للذين واجهوا في بلادهم مخاطر جدية أو أعمال حرب أو عقوبة إعدام أو أعمال تعذيب. وبحسب الأرقام الحكومية، فإن 17400 ​سوريا​ حصلوا على هذه الحماية عام 2018.

وذكرت المجموعة الإعلامية أن المنظمات المدافعة عن حقوق ​اللاجئين​ تخشى أن توقف ​حكومة​ المستشارة ​أنجيلا ميركل​ تلقي طلبات اللجوء من مواطنين سوريين في حال توقفت أعمال ​العنف​ في بلادهم.