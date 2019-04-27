لفت الوزير السابق ​فادي عبود​ يفي تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "لا سرية مصرفية لكل من يستفيد من المال العام. وهو مطلب نحترم من يطالب به"، متسائلا: "لماذا لا ندخل بالعمق الى الإصلاح الشامل؟ هذا لن يتم الا من خلال تعديل وتنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات والشفافية المطلقة. لماذا نطالب بإلغاء ​السرية المصرفية​ ولا ننفذ الحل الأشمل والشفافية المطلقة؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبود: لماذا نطالب بإلغاء السرية المصرفية ولا ننفذ الشفافية المطلقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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