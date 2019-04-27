الدفاع المدني: جريحان اثر حادث سير في حارة صخر في كسروان

أفادت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ عن "سقوط جريان نتيجة تعرضه ل​حادث سير​ وقع بمحاذاة الاوتوستراد في حارة صخر-كسروان"، مشيرةً إلى أن "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملت على نقله إلى ​مستشفى سيدة لبنان​ في ​جونية​ وعناصر أخرى تولت مهم إخماد الحريق الذي نشب".

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