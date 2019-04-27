الدفاع المدني: جريح ليلا اثر حادث سير على طريق عام الحلانية

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصر المديرية، أنقذوا ليلا جريحا بعد سحبه من داخل سيارته اصيب بعد تعرضه ل​حادث سير​ وقع على طريق عام الحلانية-بعلبك. وقد استعان العناصر بادوات الانقاذ الهيدروليكية لتمكن من تنفيذ المهمة نظرا لتضرر هيكل السيارة بشدة نتيجة الحادث، فيما تولت جهات اخرى نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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