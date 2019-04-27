واشنطن تفرض عقوبات على وزير خارجية فنزويلا

قالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان على موقعها الإلكتروني, إنها فرضت، الجمعة، عقوبات على وزير الخارجية الفنزويلي وقاضية فنزويلية.
وذكرت الوزارة أن العقوبات فُرضت على الوزير خورخي أرياثا والقاضية كارول باديلا بسبب الأزمة المستمرة في فنزويلا.
والعقوبات هي الأحدث في سلسلة استهدفت مسؤولين وضعتهم السلطات الأميركية على القائمة السوداء بسبب دورهم في حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وتهدف العقوبات إلى زيادة الضغط على مادورو وكبار المسؤولين في حكومته، التي تواجه انتقادات شديدة بسبب انهيار الاقتصاد وتقويض الديموقراطية.
واعترفت واشنطن بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد وطالبت مادورو، الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013، بالتنحي.
ورفضت وزارة الخارجية الفنزويلية العقوبات ووصفتها بأنها "أحادية الجانب وغير قانونية".
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