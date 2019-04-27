كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مقتل 15 شخصا إثر تفجير انتحاري في سريلانكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شرطة سريلانكا مصرع 15 شخصا، جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متشددين، وفقا لـ"سكاي نيوز".

يذكر أن القوات السريلانكية قتلت مسلحيّن اثنين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وهاجم انتحاريون، الأحد الماضي، كنائس للأقلية المسيحية وفنادق فخمة في العاصمة كولومبو ومحيطها، في اعتداءات أسفرت عن مقتل 253 شخصا، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجمات.

وطلبت المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى من مواطنيها تجنّب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هم فيها.