كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: السعودية ودول أخرى في "أوبك" وافقت على زيادة لإنتاج النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الجمعة، إن المملكة العربية السعودية وغيرها من الدول فى منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وافقت على طلبه بشأن زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار.

وأكد ترامب - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية:"تحدثت مع السعودية وآخرين بشأن زيادة كمية النفط...والجميع موافقون".

وكان ترامب قد أعلن فى وقت سابق أن جهوده لإقناع أعضاء أوبك تحقق نتيجة وبأن أسعار النفط تنخفض.