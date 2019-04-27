كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اليمني يشدد على أهمية التلاحم وتوحيد الجهود لمواجهة الميليشات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أهمية التلاحم وحقن الدماء وتوحيد الإمكانات والجهود لمواجهة قوى التمرد والانقلاب من الميليشات الحوثية ومن يواليها التى تتربص بتعز وأهلها، والعمل على تعزيز مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها المختلفة لما فيه مصلحة استقرار المحافظة وتطبيع الأوضاع فيها.

ولفت الرئيس اليمنى إلى ما قدمته تعز من تضحيات جسيمة فى سبيل ذلك ونحو استكمال التحرير، وبسط نفوذ الدولة وأجهزتها الأمنية والإدارية فى المحافظة وبصورة فاعلة وعاجله .

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس اليمني، مساء الجمعة، مع محافظ تعز نبيل شمسان للوقوف على أوضاع المحافظة وتداعيات الأحداث الأخيرة التى تشهدها المحافظة.

ووجه الرئيس اليمنى محافظ تعز رئيس اللجنة الأمنية ببذل كل الجهد وبالتعاون مع مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية ذات العلاقة وكافة أبنا تعز الشرفاء لتجاوز أى مشكلات، مشددا على أهمية وقف التصعيد والاختلالات والالتزام التام لتوجيهات قيادة السلطة المحلية بما يحقق امن واستقرار وسلامة أبناء المحافظة جميعاً.