كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. القوات السريلانكية تقتل مسلحيّن تابعين لـ"داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتلت القوات السريلانكية مسلحيّن اثنين يشتبه في انتمائهما إلى تنظيم "داعش" الإرهابية، وفقا لـ"سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.

يذكر أن انتحاريون هاجموا، الأحد الماضي، كنائس للأقلية المسيحية وفنادق فخمة في العاصمة كولومبو ومحيطها، في اعتداءات أسفرت عن مقتل 253 شخصا، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجمات، واستنادا إلى حالات مشابهة سابقة، كما في فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وتونس التي شهدت هجمات، قدر ساماراويرا أن القطاع يمكن أن يعود إلى وضعه الطبيعي خلال عامين.

وقال الوزير السريلانكي: "عادة، البلدان التي عانت من هجمات منفصلة على طريقة داعش عادت فيها الحركة السياحية إلى طبيعتها خلال عامين، من حيث معالجة المشاكل الجذرية وتنفيذ الإجراءات الأمنية".

وطلبت المملكة المتحدة وهولندا ودول أخرى من مواطنيها تجنّب الذهاب إلى سريلانكا ومغادرة من هم فيها.