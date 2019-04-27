اعتقال ومحاكمة المحتجين الذين خرجوا للمطالبة بحقوق اجتماعية بدائية في كل من الريف وجرادة، اعتقال ومحاكمة الصحافيين المزعجين، استعمال القوة لفرض سياسات اجتماعية، مثل التعاقد في التعليم، بدلا من الاحتكام إلى البرامج السياسية المتوافق حولها أو المحسومة بشكل ديمقراطي…
كلما أضيف ملف جديد إلى توتر من هذا النوع، زاد الواقفون خلف ذلك في إضعاف الدولة، وتجريدها من الصورة التي يفترض أن يتمثلها الجميع عنها، أي ذلك الكيان الذي يجمع ويساعد ويقدم الحلول.
لا يعقل أن تكون الدولة وراء هذا الإصرار الغريب على إضعافها والتقليل من مناعتها. هذا الوضع لا يخدم سوى المتنفذين والساعين إلى السيطرة على الدولة، وإخضاع المجتمع حماية لمصالحهم الخاصة.
ما تبقى من القوى السياسية والاجتماعية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته، لحماية الدولة نفسها من هذا الانزلاق الذي تأخذها إليه قرارات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها «زائدة».
كانت هذه تفاصيل خبر نقطة نظام.. إضعاف الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.