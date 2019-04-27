"الرباعية" بشأن اليمن تطالب بتنفيذ اتفاق الحديدة خلال 18 يوما

خرج اجتماع اللجنة الرباعية الدولية بشأن اليمن باتفاق، يقضي بضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة خلال 18 يوما.

ودعا الاجتماع، الذي عقد في لندن وضم وزراء خارجية السعودية والإمارات وبريطانيا وممثل عن الخارجية الأمريكية، إلى ضرورة انسحاب مليشيا الحوثي من موانئ الحديدة قبيل انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن في 15 مايو/أيار المقبل.



وذكر وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن اجتماع الرباعية المعنية بالأزمة اليمنية ناقش مستجدات الأزمة، والاتفاق على ضرورة انسحاب مليشيا الحوثي من الموانئ وتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وأشار الجبير، في تغريدات على تويتر، إلى أن الاجتماع تطرق إلى استمرار ممارسات إيران العدائية في دعم مليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات بدون طيار لاستهداف الأعيان المدنية في اليمن والدول المجاورة.

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وقبيل انعقاد الاجتماع، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن الهدف هو الاستمرار في بذل كل ما يمكن لإحراز تقدم على الطريق الصعب تجاه السلام في اليمن.







وأضاف في بيان صحفي "هذا صراع فظيع، ووقف إطلاق النار الذي اتفقت عليه الأطراف في ستوكهولم يبدو أنه يستغرق وقتا طويلا ليتحول إلى طريق مستدام نحو السلام".



وفيما أشار إلى ترحيبه باتفاق الطرفين مؤخرا على خطة الأمم المتحدة بشأن المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات في الحديدة، قال الوزير البريطاني إن ذلك استغرق شهرين منذ الوصول إلى الاتفاق الأولي في ستوكهولم، وهو أطول كثيرا مما كنا نأمله جميعنا".

وتواصل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران التصعيد ونسف جهود السلام، منذ سريان وقف إطلاق النار في الحديدة 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفقا لاتفاقية ستوكهولم، كما ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية أكثر من 3 آلاف خرق، ما ينذر بانهيار الهدنة الهشة، وفقا لمراقبين.