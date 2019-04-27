الجيش السريلانكي: مقتل اثنين من تنظيم داعش‎ خلال مداهمة مخبئهم

أعلن الجيش السريلانكي، السبت، أنه قتل اثنين على الأقل من أعضاء تنظيم داعش خلال هجوم على مخبأ للتنظيم الإرهابي، الذي اشتبك عناصره مع أفراد الجيش بالأسلحة النارية.



وقال المتحدث باسم الجيش سوميث أتاباتو "قُتل اثنان من المسلحين"، مضيفاً أن أحد المدنيين قُتل أيضا أثناء العملية.

وأوضح سوميث أتاباتو أن السلطات عثرت على 15 جثة بينهم 6 أطفال، في الموقع الذي شهد الاشتباك.



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وشنت قوات الأمن، أمس الجمعة، عملية أمنية موسعة وتبادلت إطلاق النار مع مجموعة مسلحة خلال عمليات مداهمة، عثرت خلالها على متفجرات داخل منزل شرقي البلاد.







وذكرت وسائل إعلام محلية في سريلانكا أن عمليات المداهمة التي نفذتها قوات الأمن أسفرت عن اعتقال 7 مشتبهين، والعثور على متفجرات في منزل شرقي البلاد.

يأتي ذلك في إطار حملة المداهمات التي تشنها قوات الأمن للبحث عن 140 شخصاً يعتقد أن لهم علاقة بتنظيم داعش الإرهابي الذي تبنى الهجمات الإرهابية الأخيرة التي هزت سريلانكا في "عيد القيامة" الأحد الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً وإصابة 500 آخرين.