مقتل 9 في تفجير انتحاري بالبيضاء اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استهداف أحد المستودعات في اليمن - أرشيفية
قتل 9 أشخاص، فجر السبت، في هجوم نفذه انتحاري يعتقد انتماؤه إلى تنظيم القاعدة الإرهابي، في محافظة البيضاء، وسط اليمن.
وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية" إن انتحاريا اقتحم مستودعا تجاريا في مديرية "القريشية" بالبيضاء وفجر نفسه أمام مالك المحل وعدد من المارة الذين كانوا موجودين بالقرب منه.
وأسفر الهجوم عن مقتل مالك المستودع واثنين من أبنائه وشقيقه، بالإضافة إلى 5 يمنين آخرين.
وتشهد محافظة البيضاء حالة من الفوضى أدت خلال الأشهر الماضية إلى مواجهات متفرقة بين التنظيميين الإرهابيين داعش والقاعدة، سعيا للحصول على موطئ قدم وبسط السيطرة على الأرض والنفوذ في وسط البلاد، وفقا لتقارير دولية.
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