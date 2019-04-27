تركيا تأمر باعتقال 210 جنود لتورطهم في انقلاب 2016

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أصدر النائب العام في تركيا اليوم الجمعة، أمرا باعتقال 210 جنود مشتبه بهم في كونهم على صلة بالداعية الديني التركي عبد الله جولن الذي تتهمه بلاده بالتورط في المحاولة الانقلابية الفاشلة على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في منتصف عام 2016. وأعلن مكتب النائب العام حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن لا يزال يعتقد أن أعداد مؤيدي جولن المجهولين داخل الجيش أكبر من أعداد المشاركين في المحاولة الانقلابية الفاشلة، مشيرا إلى أن شبكة جول لا تزال توجه أكبر خطر للنظام الدستوري التركي.
وأضاف المكتب أن أمر الاعتقال أصدر بعدما تم التعرف على الضباط المعتقلين بعد سماع محادثات صوتية لهم.وكان قد انتقد الحلفاء الغربيين لتركيا حملة فرض النظام التي تشنها السلطات التركية، إلا أن تركيا تقول إنها تتخذ هذه الاجراءات لمواجهة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.يذكر أن أكثر من 77 ألف شخص اعتقلوا منذ
وأضاف المكتب أن أمر الاعتقال أصدر بعدما تم التعرف على الضباط المعتقلين بعد سماع محادثات صوتية لهم.
وكان قد انتقد الحلفاء الغربيين لتركيا حملة فرض النظام التي تشنها السلطات التركية، إلا أن تركيا تقول إنها تتخذ هذه الاجراءات لمواجهة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.
يذكر أن أكثر من 77 ألف شخص اعتقلوا منذ أحداث الانقلاب ينتظرون المثول أمام المحكمة، فضلا عن طرد وإيقاف 150 ألف عامل بالقطاع المدني والجيش، إلى جانب مقتل 250 شخصا خلال أحداث الانقلاب.
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