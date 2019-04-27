الان تتابع 15 قتيلاً بعد معركة على الساحل الشرقي لسريلانكا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 6 دقائق - 6:37 ص, 27 أبريل 2019 م التعليقات: 0 بينها ست جثث لأطفال كولومبو - الخليج 365: قال متحدث باسم جيش سريلانكا اليوم السبت إن السلطات عثرت على 15 جثة، بينها ست جثث لأطفال، في موقع شهد معركة بالأسلحة أثناء الليل على الساحل الشرقي للبلاد وذلك بعد ستة أيام من هجمات انتحارية قتلت ما يربو على 250

شخصا.

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