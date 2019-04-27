شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يكشف فشل مخطط أنقرة وطهران والدوحة فى تفتيت المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن مخطط تركيا وقطر وإيران لتفتيت المنطقة فشل تماما، وضاعت جميع أموالهم . وقال جابر الكحلة المرى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر":مشروع تأمين أمن واستقرار المنطقة تقوده السعودية لذلك ضاعت أمال و أموال ومجهودات محور الشر هباء منثورا. Advertisements كان تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، قال إن أوضاع المؤسسات القطرية كافة تزداد سوءً يومًا تلو الآخر بما فى ذلك الخطوط الجوية ،التى ضربتها الأعطال وباتت سيئة السمعة، بعدما تمكن منها الفشل شأنها شأن باقى القطاعات القطرية التى تنزف خسائر كبيرة منذ بدء المقاطعة العربية فى يونيو 2017.

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