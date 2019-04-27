جيش سريلانكا: العثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال بمنزل على الساحل الشرقي

أعلن ​الجيش​ السريلانكي عن "العثور على 15 جثة بينهم 6 أطفال في منزل على الساحل الشرقي"، موضحاً أن "المنزل على الساحل الشرقي شهد اشتباكات أدت لمقتل عنصرين من تنظيم "داعش" الارهابي".

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد الماضي ثلاث كنائس وعدة فنادق في كولومبو عاصمة ​سريلانكا​ ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس عيد الفصح، مما أدى إلى مقتل 359 شخصاً، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وقد أعلن "تنظيم داعش" مسؤوليته عن التفجيرات.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أنها تعرفت على ثمانية أشخاص من أصل تسعة مهاجمين، ويُعتقد أن أحدهم امرأة وليس بينهم أجانب، كما احتجزت حتى الآن حوالي 60 مشتبها بهم. ولا تزال حالة الطوارئ سارية لمنع وقوع المزيد من الهجمات. كما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.