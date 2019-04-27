أ ف ب: القوات السريلانكية تقتل مسلحَيْن يشتبه في انتمائهما لتنظيم داعش

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية "A.F.P" بأن "​القوات​ السريلانكية تقتل مسلحَيْن يشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" الارهابي".

يذكر أن 8 تفجيرات استهدفت يوم الأحد الماضي ثلاث كنائس وعدة فنادق في ​كولومبو​ عاصمة ​سريلانكا​ ومحيطها أثناء الاحتفال بقداس ​عيد الفصح​، مما أدى إلى مقتل 359 شخصاً، بالإضافة إلى أكثر من 500 جريح. وقد أعلن "​تنظيم داعش​" مسؤوليته عن التفجيرات.

وأعلنت ​الشرطة​ السريلانكية أنها تعرفت على ثمانية أشخاص من أصل تسعة مهاجمين، ويُعتقد أن أحدهم امرأة وليس بينهم أجانب، كما احتجزت حتى الآن حوالي 60 مشتبها بهم. ولا تزال ​حالة الطوارئ​ سارية لمنع وقوع المزيد من الهجمات. كما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.