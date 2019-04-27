الخارجية الأميركية دعت مواطنيها الى مراجعة خطط سفرهم الى سريلنكا

رفعت وزارة الخارجيّة الأميركيّة مستوى التحذير من السّفر إلى ​سريلانكا​، حاضّةً مواطنيها على مراجعة خطط سفرهم إلى ​الجزيرة​. ولفتت في بيان الى أنه "بسبب ​الإرهاب​ في الجزيرة فإنّ الحكومة الأميركيّة لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأميركيّين في سريلانكا"، رافعةً مستوى التحذير من السّفر إلى هناك إلى الدرجة الثالثة من أصل أربع درجات. وأعلنتالخارجية أنّها أمرت "بمغادرة جميع أولاد عائلات موظفي ​الحكومة الأميركية​".

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