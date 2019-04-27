نائب وزير الدفاع في باراغواي: بدء التعاون العسكري التقني مع روسيا

أعلنت نائب وزير الدفاع في باراغواي غلاديس بيتشي عن انطلاق التعاون العسكري التقني بين بلادها و​روسيا​، مشيرةً إلى أن "التعاون العسكري التقني مع روسيا لا يزال في مرحلته الأولية ونحن نبدأ به، وأعتقد أنه سيتعزز في المستقبل لأن لدى ​الحكومة الروسية​ اهتماما كبيرا بذلك".

وأوضحت أن "هذا التعاون قد يكون متعلقا بإعداد الكوادر" ولم تستبعد "التعاون في الحفاظ على السلام بمختلف أنحاء ​العالم​"، مشيرةً إلى أن "وزير دفاع باراغواي برناردينو سوتو إستيغاريبيا قد يزور ​موسكو​ في المستقبل المنظور"، لافتة إلى أنه "لم يتمكن من حضور مؤتمر للأمن الدولي هذه المرة".