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نائب وزير الدفاع في باراغواي: بدء التعاون العسكري التقني مع روسيا

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أعلنت نائب وزير الدفاع في باراغواي غلاديس بيتشي عن انطلاق التعاون العسكري التقني بين بلادها و​روسيا​، مشيرةً إلى أن "التعاون العسكري التقني مع روسيا لا يزال في مرحلته الأولية ونحن نبدأ به، وأعتقد أنه سيتعزز في المستقبل لأن لدى ​الحكومة الروسية​ اهتماما كبيرا بذلك".

وأوضحت أن "هذا التعاون قد يكون متعلقا بإعداد الكوادر" ولم تستبعد "التعاون في الحفاظ على السلام بمختلف أنحاء ​العالم​"، مشيرةً إلى أن "وزير دفاع باراغواي برناردينو سوتو إستيغاريبيا قد يزور ​موسكو​ في المستقبل المنظور"، لافتة إلى أنه "لم يتمكن من حضور مؤتمر للأمن الدولي هذه المرة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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