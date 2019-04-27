كشف دبلوماسي في مجلس الأمن عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الولايات المتحدة غير راضية عن التقرير الأخير للأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان يان كوبيش، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1701 لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها "حزب الله".
ولفت إلى أن "القائم بالأعمال الأميركي الدائم جوناثان كوهين كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى "حزب الله"، معربا عن اعتقادههم بأن "الجانب الأميركي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة الأمم المتحدة في لبنان، "اليونيفيل"، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية بل إن واشنطن تسعى عوض ذلك إلى التطبيق الفعلي لبنود القرار 1701 التي تنص على حظر الأسلحة وعلى منع السلاح غير المرخص به والمسلحين غير المرخص لهم من الدولة اللبنانية من الدخول إلى منطقة عمليات "اليونيفيل" بين شمال الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني".
كانت هذه تفاصيل خبر دبلوماسي بمجلس الامن للشرق الاوسط: واشنطن تريد تطبيقا فعليا للقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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