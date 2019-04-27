دبلوماسي بمجلس الامن للشرق الاوسط: واشنطن تريد تطبيقا فعليا للقرار 1701

كشف دبلوماسي في ​مجلس الأمن​ عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أن "​الولايات المتحدة​ غير راضية عن التقرير الأخير للأمين العام للامم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ والذي يعده له المنسق الخاص للمنظمة الدولية في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، في شأن التقدم المحرز في تنفيذ ​القرار 1701​ لا سيما لجهة التقيد ببنوده الخاصة بحظر الأسلحة عن ​الجماعات المسلحة​ اللبنانية وغير اللبنانية، وأبرزها "​حزب الله​".

ولفت إلى أن "القائم بالأعمال الأميركي الدائم جوناثان كوهين كرر أكثر من مرة انتقاداته لطريقة تعامل التقرير، والملحق الخاص به في شأن تطبيق حظر الأسلحة، مع المعلومات عن استمرار تدفق الأسلحة إلى "حزب الله"، معربا عن اعتقادههم بأن "الجانب الأميركي لا يسعى إلى تغيير التفويض الممنوح لقوة ​الأمم المتحدة​ في لبنان، "اليونيفيل"، أو تعديله ملثما تحاول الإيحاء بعض الجهات على الساحة اللبنانية بل إن ​واشنطن​ تسعى عوض ذلك إلى التطبيق الفعلي لبنود القرار 1701 التي تنص على حظر الأسلحة وعلى منع ​السلاح​ غير المرخص به والمسلحين غير المرخص لهم من ​الدولة اللبنانية​ من الدخول إلى منطقة عمليات "اليونيفيل" بين شمال ​الخط الأزرق​ وجنوب ​نهر الليطاني​".